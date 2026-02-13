Sciopero aerei, Salvini precetta: “No durante Olimpiadi 2026”

“Il ministro Matteo Salvini, preso atto delle indicazioni della Commissione di garanzia sciopero e della determinazione dei sindacati rispetto alle agitazioni del settore aereo proclamati durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ha deciso di precettare”. Lo comunica una nota del Mit. “Pur comprendendo le rivendicazioni dei lavoratori, Salvini condivide la necessità di garantire il diritto alla mobilità anche nei giorni 16 febbraio e 7 marzo, soprattutto perché Milano-Cortina 2026 è un evento straordinario di rilevanza planetaria”, aggiunge il Mit, “l’auspicio del ministro è che non vengano interrotte le trattative tra aziende e lavoratori, augurandosi una soddisfacente intesa tra le parti”.

Lega: “Oltranzismo dei sindacati inaccettabile“

“Spiace l’oltranzismo cieco dei sindacati, che scelgono la mobilitazione quando l’Italia è sotto i riflettori mondiali delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il diritto di sciopero non è in discussione, ma utilizzare questo strumento come fosse leva politica creando disagio non solo ai viaggiatori ma anche alle delegazioni e agli atleti dimostra poco senso di realtà e responsabilità. Evidentemente qualcuno preferisce fare male al Paese e alla sua immagine, nonostante gli inviti della Commissione di Garanzia e dello stesso Mit”. Lo dichiarano i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti, capogruppo, Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti e Massimiliano Panizzut.