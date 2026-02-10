Giorno del Ricordo, Giuli alla mostra degli Esuli: “Forte impatto emotivo e grande rigore scientifico”

“Abbiamo fatto la cosa giusta nel giorno giusto. Abbiamo visitato una mostra dal fortissimo impatto emotivo e dal grande rigore scientifico che racconta la tragedia delle Foibe lasciando parlare i fatti, le immagini, la verità storica, senza alcuna sottolineatura ideologica. La storia per come è stata vissuta dai nostri concittadini che hanno pagato in modo atroce le conseguenze ella la Seconda Guerra mondiale”. Lo ha detto il ministro della cultura Alessandro Giuli, che ha visitato la ‘Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani’ al museo del Vittoriano a Roma, nel Giorno del Ricordo per le vittime delle Foibe.