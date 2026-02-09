Olimpiadi 2026, Santanchè: "Proteste? Giochi non sono del governo ma degli italiani"

“In un momento in cui l’Italia è al centro del mondo, chi è che non sta indossando la casacca della Nazionale? Quelli che trovano spunti per poter criticare, combattere, denigrare non il governo, ma l’Italia perché le olimpiadi non sono del governo, ma dell’Italia e degli italiani”, così la ministra del Turismo Daniela Santanché a margine della sua visita a Casa Italia a Milano, rispondendo a chi le chiedeva un commento sugli scontri di sabato al corteo contro i Giochi. Sulle polemiche per la telecronaca della serata inaugurale, Santanché ha detto: “Io ero allo stadio non ho sentito la telecronaca, ho visto uno spettacolo bellissimo che mi ha fatto essere ancora più orgogliosa di essere italiana, che hanno visto 2 miliardi di persone e che ha fatto uno share importante su Raiuno. Va tutto bene”. Santanché ha concluso dicendo di non sapere se la presidente Giorgia Meloni riuscirà a venire a visitare Casa Italia a Milano.