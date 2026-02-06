Referendum giustizia, la Cassazione accoglie il nuovo quesito del ‘Comitato dei 15’

L’Ufficio centrale della Corte di Cassazione, secondo quanto si apprende, avrebbe ammesso il nuovo quesito referendario per la riforma della Giustizia, proposto dai 15 avvocati del comitato dei ‘Volenterosi’ con a capo il giurista Carlo Guglielmi. Se l’ammissione sarà confermata, potrebbe essere modificato il testo del quesito e quindi slittare la data del voto, previsto il 22 e 23 marzo prossimi.

Modificato il testo del quesito

Rispetto al primo quesito originario “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’”, con l’accoglimento del nuovo quesito proposto dal ‘Comitato dei 15’, sarebbe stato aggiunto “con la quale vengono modificati gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma1 e 110 comma 1 della Costituzione?”.