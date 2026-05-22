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venerdì 22 maggio 2026

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Morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food aveva 76 anni

Morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food aveva 76 anni
Carlo Petrini, Torino, 30 settembre 2024 (Photo Matteo Secci/LaPresse)
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Si è spento giovedì 21 maggio nella sua abitazione a Bra

È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. “Nella tarda serata di giovedì 21 maggio 2026, presso la sua abitazione, a Bra (Cuneo), all’età di 76 anni, è mancato Carlo Petrini, fondatore di Slow Food”, fa sapere l’associazione in un comunicato, sottolineando che “dalla sua grande capacità di visione e dall’amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità sono nati Slow Food (1986), la rete internazionale di Terra Madre e l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (2004). È stato, inoltre, co-fondatore delle Comunità Laudato si’ (2017), ispirate all’enciclica di Papa Francesco”.

“Chi semina utopia, raccoglie realtà, amava dire Carlo Petrini che sintetizzava così la sua vita, convinto che sogni e visioni, quando sono belli, giusti, capaci di coinvolgere e vissuti con convinzione e passione, possono essere realizzabili. Sapeva sognare e divertirsi, costruire e ispirare, verso un concreto riscatto sociale, lavorando con le persone, i giovani in particolare, auspicando fraternità, intelligenza affettiva e austera anarchia”, prosegue la nota. “La sua energia, la sua straordinaria empatia, la sua voglia di fare, il suo esempio di vita saranno la forza che guiderà tutti noi”.

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