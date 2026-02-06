Meloni a Milano, la premier in visita ai militari e ai carabinieri alla Stazione Rogoredo: “Non ci arrendiamo”

La premier Giorgia Meloni, a Milano per l’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina, ha fatto visita alle forze di sicurezza che presidiano la stazione di Rogoredo, nella zona dove settimana scorsa un agente di polizia ha ucciso un uomo durante un’operazione antidroga. “Buongiorno, sono venuta a salutare e a ringraziare. Buon lavoro”, ha detto la presidente del Consiglio, prima di spostarsi in Prefettura rivolgendosi ai militari presenti sul posto. Le immagini sono state pubblicate dalla premier su Instagram.

La premier: “Nel dl Sicurezza norme per assunzioni veloci di agenti”

“Nell’ambito del rafforzamento dell’operazione Strade Sicure, i carri leggeri dell’esercito Puma arrivano anche alla stazione Rogoredo di Milano – scrive l’inquilina di palazzo Chigi -. Allo stesso tempo, nel Decreto Sicurezza approvato ieri il Ministro Piantedosi ha inserito diverse norme per velocizzare l’assunzione di migliaia di nuovi agenti, e il Ministro Crosetto lavora per rafforzare il presidio su strada con circa 12mila carabinieri ausiliari. Non ci arrendiamo!”. Prima di lasciare la stazione Meloni ha stretto la mano degli agenti e dei militari presenti a Rogoredo e scattato alcuni selfie.