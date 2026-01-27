Milano, giovane ucciso da poliziotto: agente indagato per omicidio volontario. Il legale: “Legittima difesa”

Aperto un fascicolo d’indagine a Milano per omicidio volontario con riferimento al caso del giovane ucciso da un agente di polizia ieri, lunedì, nel quartiere Rogoredo, in una sparatoria nel corso di un’operazione antidroga. Si tratta di un atto dovuto per consentire al poliziotto di esercitare le sue garanzie difensive. Lo si apprende da fonti legali. L’agente, che è assistito dall’avvocato Pietro Porciani, è stato sentito dai pubblici ministeri, ai quali ha raccontato di avere intimato al giovane l’alt dicendogli “fermo polizia” e che in risposta l’uomo avrebbe tirato fuori un’arma puntandogliela contro, inducendolo a estrarre la propria e sparare. Il giovane – di origine nordafricana – che è stato colpito dall’agente era già noto alle forze dell’ordine.

Il legale del poliziotto: “Questo è un caso di legittima difesa”

L’avvocato Porciani, che assiste l’agente, contattato telefonicamente da LaPresse, in merito al fatto che la pistola puntata contro il poliziotto dal giovane sarebbe risultata essere non vera ma una riproduzione a salve, ha detto: “Alle sei di sera quando fa già buio come fai a sapere se è a salve o no? Uno si gioca la vita. Se non è questo il caso della legittima difesa, allora ditemi qual è“.

Salvini: “Sbagliato indagare l’agente, in arrivo norma per evitarlo”

“Durante un controllo antidroga nella periferia di Milano un nordafricano, irregolare e con vari precedenti, si avvicina puntando una pistola contro gli agenti (solo dopo si scoprirà che era a salve). Un poliziotto si difende, il balordo muore, l’agente viene indagato per omicidio volontario. Tutto sbagliato! Nel nuovo pacchetto sicurezza abbiamo previsto una norma che eviti che gli agenti vengano automaticamente indagati dopo essersi difesi. Io sto col poliziotto”, ha commentato sui social il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.