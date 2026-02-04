Olimpiadi 2026, l’informativa di Piantedosi sull’Ice: “Agenti non sono operativi” – La diretta

In Parlamento il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, fa il punto su Milano-Cortina 2026, in particolare dal punto di vista della sicurezza. Il responsabile del Viminale punta soprattutto a smorzare le polemiche nate dalla presenza di agenti statunitensi dell’Ice, il corpo di polizia responsabile dei disordini e delle tensioni a Minneapolis, in Italia nei giorni delle Olimpiadi.

“Gli investigatori di HSI che verranno in Italia, a supporto del personale già presente nelle sedi diplomatiche statunitensi, non sono agenti operativi e non hanno alcuna funzione esecutiva. Inoltre opereranno all’interno degli uffici diplomatici statunitensi e quindi non saranno neanche tecnicamente su suolo italiano”, ha spiegato PIantedosi nel corso della sua informativa alla Camera intervenendo sulle polemiche relative alla presenza in Italia di investigatori dell’Homeland Security Investigations (HSI), sezione investigativa dell’Ice statunitense. “Sulla base di quell’accordo, svolgono sempre lo stesso tipo di attività di natura investigativa, senza che il governo abbia mai disposto o anche soltanto ipotizzato alcuna modifica al loro perimetro di azione né per le Olimpiadi né in vista di altri possibili scenari. E non è mai arrivata alcuna proposta o richiesta di modificare queste attività dalle autorità americane. Stiamo parlando dunque di una polemica completamente infondata“, ha spiegato il titolare del Viminale.