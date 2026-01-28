Minneapolis, media: “Due agenti hanno sparato nello scontro con Pretti”

Due agenti hanno sparato durante lo scontro con Alex Pretti avvenuto nel fine settimana a Minneapolis in Usa. Lo riferisce la Cnn facendo riferimento alla Homeland Security nel rapporto iniziale sui fatti avvenuti in Minnesota. Il rapporto, come riporta la Cnn sul sito web, – tratto dall’indagine iniziale della Customs and Border Protection sulla sparatoria di Pretti – dice che un agente ha urlato più volte: “Ha una pistola” prima che due agenti sparassero mentre gli agenti lottavano con lui a terra. “Il personale del CBP ha tentato di prendere Pretti in custodia. Pretti ha resistito ai suoi sforzi e ne è seguita una colluttazione”, afferma il rapporto. “Durante lo scontro, un (agente della pattuglia di frontiera) ha urlato più volte: ‘Ha una pistola!’.

Trump: “Manifestanti anti-Ice vengono pagati e sono malati”

I manifestanti che protestano contro l’Ice a Minneapolis “sono tutti agitatori pagati. Sono dei malati”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un comizio in Iowa. Lo riportano i media statunitensi. “Una volta c’erano le proteste e c’erano ragazzi che preparavano cartelli in uno scantinato. Vengono pagati per andare e non sanno nemmeno il perché, quando li intervistano: ‘perché sei qui? Non lo so’. Non ne hanno idea”, ha spiegato.

“Pretti non avrebbe dovuto portare una pistola”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Alex Pretti, l’uomo ucciso dagli agenti federali dell’Ice in Minnesota, non avrebbe dovuto portare una pistola. Lo riferiscono i media statunitensi. “Non mi piace il fatto che avesse una pistola, non mi piace che avesse due caricatori completamente carichi. Sono molte cose brutte. E nonostante ciò, direi che è stato molto sfortunato”, ha detto Trump durante una visita a un ristorante dell’Iowa.

“Bovino bravo ma piuttosto eccentrico”

“Bovino è molto bravo, ma è un tipo piuttosto eccentrico. In alcuni casi è un bene, forse qui non lo è stato”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, intervistato da Fox, riguardo il comandante del Border Patrol rimosso da Minneapolis.

Deputata dem spruzzata con sostanza sconosciuta durante comizio a Minneapolis

Un uomo ha spruzzato una sostanza sconosciuta addosso a una deputata democratica, Ilhan Omar, durante un incontro pubblico a Minneapolis. L’uomo è stato fermato dagli agenti. Durante il suo discorso, Omar aveva chiesto l’abolizione dell’Ice e le dimissioni della segretaria per la sicurezza nazionale Kristi Noem. La polizia di Minneapolis ha dichiarato che gli agenti hanno visto l’uomo utilizzare una siringa per spruzzare un liquido sconosciuto sulla deputata. L’uomo, identificato come Anthony Kazmierczak, 55 anni. È stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di aggressione di terzo grado. Secondo un giornalista dell’Associated Press presente sul posto, c’era un forte odore di aceto dopo che l’uomo aveva premuto sulla siringa. Nessuna tra le circa 100 persone presenti ha avuto una reazione fisica evidente alla sostanza. In seguito, Omar ha dichiarato di sentirsi un po’ confusa, ma di non essere ferita. “Sto bene. Sono una sopravvissuta, quindi questo piccolo agitatore non mi intimiderà nel fare il mio lavoro. Non lascio che i bulli vincano”, ha commentato su X.

Casa Bianca: “Border Patrol potrebbe non aver seguito protocollo”

Il principale consigliere di Donald Trump, Stephen Miller, vicapo dello staff della Casa Bianca, ha dichiarato che la Border Patrol a Minneapolis “potrebbe non aver seguito” il protocollo appropriato prima dell’uccisione fatale di Alex Pretti. Miller ha affermato alla Cnn che la Casa Bianca aveva “fornito indicazioni chiare al Dipartimento per la Sicurezza Nazionale affinché il personale extra inviato in Minnesot fosse utilizzato per operazioni di cattura di fuggitivi, creando una barriera fisica tra i team di arresto e gli agitatori. Stiamo valutando perché la squadra della Border Patrol potrebbe non aver seguito quel protocollo”, ha aggiunto.