Futuro Nazionale, Vannacci: "Il mio partito naturale interlocutore del centrodestra"

Roberto Vannacci replica a Matteo Salvini e svela il suo nuovo partito, Futuro Nazionale. “Un partito come quello che mi approccio a fondare è interlocutore naturale del centrodestra. Io non so chi siano i miei elettori, Youtrend presentava qualcosa che non esiste al 4%, mica male per qualcosa che non esiste. L’unica cosa a cui dobbiamo essere fedeli sono i nostri valori. La Remigrazione è uno dei punti, ma l’identità del popolo e la conservazione dell’identità occidentale è il fulcro del programma”, ha detto l’eurodeputato durante una conferenza stampa a Modena.