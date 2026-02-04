Futuro Nazionale, Pozzolo segue Vannacci: “Dialogheremo anche con la sinistra”

“I principi a cui si ispira il nuovo movimento di Vannacci? Come diceva Ezra Pound bisogna passare dalle parole alle azioni“. Sono le parole del deputato ex Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo, il primo a scegliere di seguire Roberto Vannacci nel nuovo partito ‘Futuro Nazionale‘ dopo la rottura con la Lega. “Se si racconta qualcosa e si prendono voti poi quelle cose bisogna farle – ha spiegato intercettato dai cronisti fuori da Montecitorio – Non è che poi in nome dell’Europa o della stabilità ci dimentichiamo di quello che abbiamo detto in campagna elettorale”. “Con quali forze di destra dialogheremo? Si dialoga anche con le forze di sinistra”.