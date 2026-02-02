Crans-Montana, Mattarella in visita ai feriti al Niguarda di Milano

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita all’ospedale Niguarda di Milano dove sono ancora ricoverati alcuni dei ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Al Niguarda, dove sono stati portati i 12 feriti italiani, a distanza di un mese restano ricoverate 8 persone.

“Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Niguarda i genitori dei ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. “Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza”, ha poi aggiunto il Capo dello Stato parlando con i medici che curano i feriti. Dopo aver incontrato medici e genitori, Mattarella ha fatto breve giro nel reparto dell’ospedale. Il Capo dello Stato parteciperà anche all’inaugurazione della 145^ Sessione del Comitato Olimpico Internazionale, in programma al Teatro alla Scala alle ore 19, in vista dell’inizio delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Poco prima, il Presidente della Repubblica incontrerà i membri del CIO nella Sala Alessi di Palazzo Marino in una tradizionale cerimonia di benvenuto.

Bertolaso: “Le famiglie toccate dalla visita del presidente”

“È stata una sorpresa e una gioia per i genitori che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente”. Lo ha detto Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, in merito alla visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai ragazzi ricoverati al Niguarda, sopravvissuti alla strage di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera. “Tutti conoscono l’umanità del presidente della Repubblica e tutti i genitori sono rimasti molto colpiti e toccati dalle sue parole e dalla visita che si è prolungata parecchio – ha affermato – il presidente ha voluto anche incontrare alcuni ragazzi del centro ustioni, quelli che potevano incontrarlo e si è informato in dettaglio sulla situazione degli altri”. “Mattarella ha ringraziato il personale, sanitario, scattato foto con Infermieri, medici e i genitori dei ragazzi – ha aggiunto – È stato un momento molto importante e significativo che rimarrà nella storia di questo ospedale”. Il decorso dei ragazzi sta andando bene, tutto procede come noi speravamo”, ha sottolineato.

Crans-Montana, le vittime salgono a 41

Domenica 1 febbraio, la procura svizzera ha dato l’annuncio della morte di un 18enne, gravemente ferito nell’incendio di capodanno, che era ricoverato all’ospedale di Zurigo. Il bilancio complessivo sale quindi a 41 morti e 115 feriti.

Il messaggio del Papa

“In queste ore in cui le vostre anime sono trafitte non solo dalla sofferenza, ma anche dall’incomprensione e dal senso di abbandono, non posso che affidarvi alla Vergine Maria, Madonna Addolorata”. È un passaggio del messaggio di Papa Leone XIV in occasione della Santa Messa di trigesimo in suffragio delle Vittime dell’incendio a Crans-Montana rivolto ai familiari delle vittime del rogo di Capodanno. “È con profonda emozione che mi rivolgo a tutti voi qui riuniti nel dolore e nel lutto, a un mese dal tragico incendio di Crans-Montana che ha causato così tante vittime. Avete perso una persona cara, o forse uno dei vostri parenti soffre ancora – forse da molto tempo – per ferite che lo segneranno per tutta la vita”, si legge nel messaggio del Pontefice che esprime ai familiari delle 41 vittime “la mia vicinanza e tenerezza, insieme a quella di tutta la Chiesa, che, con la sua presenza materna, desidera – per quanto possibile – condividere il vostro peso, e che prega il Signore Gesù di sostenere la vostra fede in questa prova. Prego affinché possiate trovare nei vostri sacerdoti e nelle vostre comunità cristiane il sostegno fraterno e spirituale che cercate per superare il dolore e rimanere coraggio”.