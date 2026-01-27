Milano-Cortina 2026, la protesta opposizioni in Consiglio regionale contro Ice: “No alle squadracce di Trump”

Il Pd e tutte le opposizioni hanno protestato in Consiglio regionale della Lombardia “contro la presenza in Italia, per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, di agenti dell’ICE, il corpo di polizia di frontiera degli Stati Uniti al centro delle polemiche per i raid antimigranti a Minneapolis e per l’uccisione di due attivisti disarmati, Renée Good e Alex Pretti“. Alla fine dei lavori della mattinata i capigruppo di opposizione hanno preso la parola per chiedere al presidente Attilio Fontana di riferire in Aula, tra le proteste della maggioranza. Quindi, le consigliere e i consiglieri di opposizione hanno sollevato cartelli con la scritta ‘ICE out’ e ‘ICE, no grazie’. “Che ICE sarà a Milano e in Lombardia è veramente una pessima notizia. Noi non vogliamo qui le squadracce di Trump, non ne abbiamo bisogno e non capiamo cosa ci stiano a fare. Pensiamo che il governo e le istituzioni tutte debbano insieme dire ‘non vi vogliamo’. Ma c’è una certa sudditanza psicologica del nostro Governo, come ha detto molto bene il sindaco Sala, e sembra quasi che il governo Meloni non riesca con chiarezza a dire che non vogliamo ICE in Italia”, ha spiegato il capogruppo del Pd al Pirellone, Pierfrancesco Majorino.