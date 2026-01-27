Agenti Ice a Milano-Cortina 2026, fonti ambasciata Usa: “Presenza solo di supporto”. Sala: “Non sono i benvenuti”

La dura reazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla possibile presenza di agenti dell’Ice (Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia statunitense responsabile del controllo dell’immigrazione) ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 per tutelare la sicurezza della delegazione americana o di personalità come il vicepresidente J.D. Vance o il segretario di Stato Marco Rubio. “Non mi sento tutelato da un ministro come Piantedosi che non si pone un problema di fronte a un possibile arrivo dell’Ice. Non sono i benvenuti a Milano, non sono allineati alle nostre modalità democratiche di gestire la sicurezza”, ha detto Sala, ospite a Rtl 102.5. L’Ice è finita nella bufera negli ultimi giorni negli Stati Uniti dopo le morti a Minneapolis di Renee Good e Alex Pretti, per mano degli agenti federali inviati dal governo di Donald Trump nella città per una maxi operazione anti-immigrazione.

Fonti ambasciata Usa: “Presenza Ice solo di supporto”

Ieri, lunedì, in serata, LaPresse ha appreso da fonti dell’ambasciata Usa che è prevista la presenza ai Giochi del braccio investigativo dell’Ice con funzioni di supporto al Servizio di sicurezza diplomatica Usa. “Il Servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato svolge un ruolo guida in materia di sicurezza degli Stati Uniti ai Giochi olimpici invernali Milano–Cortina 2026.Come in precedenti eventi olimpici, diverse agenzie federali supportano il Servizio di sicurezza diplomatica, tra cui Homeland Security Investigations, la componente investigativa dell’Ice“, hanno riferito le fonti. Come ha osservato il Dipartimento per la Sicurezza interna americano, proseguono le fonti, “ovviamente l’Ice non svolge operazioni di controllo dell’immigrazione in Paesi stranieri. In occasione delle Olimpiadi, l’Homeland Security Investigations dell’Ice supporta il Servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato americano e il Paese ospitante nel processo di verifica e mitigazione dei rischi provenienti da organizzazioni criminali transnazionali. Tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l’autorità italiana“.

La polemica sull’Ice a Milano-Cortina 2026

La polemica era nata dopo che il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, aveva inizialmente annunciato la possibile presenza degli agenti federali americani ai Giochi invernali di Milano-Cortina per garantire la sicurezza di alcuni rappresentanti statunitensi, come il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. Le sue parole hanno scatenato la protesta del centrosinistra — dal Pd al M5S, passando per Avs, Azione e +Europa — che hanno parlato di “ipotesi inaccettabile”, denunciando un’offesa alla sovranità nazionale e ritenendo l’ICE un organismo violento e fuori controllo. Di fronte alla bufera politica, Fontana ha precisato di non avere confermato nulla, spiegando che si era limitato a rispondere in modo ipotetico a una domanda dei giornalisti. Anche il Ministero dell’Interno ha poi smentito ufficialmente la presenza dell’ICE: secondo il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, non esistono accordi e nessuna squadra americana è confermata per le Olimpiadi. Il ministro Matteo Piantedosi ha ribadito che “Ice, in quanto tale, non opererà mai in Italia”, aggiungendo che eventuali agenti americani si limiterebbero — solo in via ipotetica — a compiti di scorta personale, senza alcuna attività operativa sul territorio italiano.