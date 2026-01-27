Lega, Vannacci registra il marchio ‘Futuro Nazionale’: “Nuovo partito? Solo un simbolo”

Roberto Vannacci vara ‘Futuro Nazionale‘. “È un simbolo, come quello del Mondo al Contrario o di Generazione Decima”, si schermisce l’eurodeputato e vicesegretario della Lega. Alla domanda se si tratti di un nuovo partito, si limita a rispondere: “Un simbolo”. Depositato all’Ufficio brevetti europei il 24 gennaio scorso, si tratta di un cerchio su sfondo blu che contiene in alto la scritta ‘Futuro Nazionale’ in bianco, una fiamma tricolore rappresentata come se fosse un’ala e la parola ‘Vannacci‘ scritta in giallo in basso. La domanda per il marchio ‘Futuro Nazionale’, secondo quanto riporta il sito dello European Union Intellectual Property Network, “è in fase di esame”. In particolare, Vannacci chiede di poter usare il marchio per “manifesti pubblicitari; dépliant; libri manifesto; adesivi; brochure; insegne pubblicitarie” e, ancora, tra gli altri casi, per “abbigliamento”, “servizi di pubblicità politica”, ma anche “organizzazione di conferenze relative ad attività culturali” e “servizi nell’ambito della politica” così come “organizzazione di manifestazioni politiche”.

La spaccatura tra Vannacci e Salvini

Il deposito del simbolo, che alimenta le voci sul futuro di Vannacci, vice di Matteo Salvini dal congresso di Firenze di aprile quando prese la tessera, a cui sono molto vicini alcuni deputati come Edoardo Ziello, Rossano Sasso e Domenico Furgiuele, è avvenuto sabato scorso, quando la Lega era riunita a Rivisondoli, nell’Aquilano. Una tre giorni, dal titolo ‘Idee in movimento’, chiusa domenica scorsa dal vicepremier e segretario Matteo Salvini, che in quell’occasione ha ricordato che “la Lega è una famiglia, è una comunità. Non siamo una caserma. Qualcuno mi chiama capitano. Ci sono capitani, generali, colonnelli, marescialli. La forza della Lega è la truppa, è il popolo”. E poi ha lanciato strali contro chi lascia il movimento: “Non abbiamo bisogno di pesi improduttivi. Qualcuno ritiene che sia più garantito il suo seggio da altre parti. Vai, anche perché, sciocco, la storia insegna che chi esce dalla Lega finisce nel nulla“. Intanto, la notizia del simbolo ‘Futuro Nazionale’ arriva nel giorno in cui da via Bellerio è arrivata una replicata piccata a un articolo dal titolo ‘Lega, tensioni su Vannacci. Zaia telefona a Salvini per chiedere di espellerlo’. “Nessuna telefonata su dinamiche interne alla Lega, nessuna preoccupazione su Vannacci, nessuna richiesta di espulsione. Peraltro, ieri, Salvini e Luca Zaia si sono incontrati a Cortina dove hanno celebrato l’inaugurazione di opere attese da decenni e di tutto hanno parlato fuorché di provvedimenti disciplinari”, recita una nota della Lega, secondo cui la telefonata “in realtà” non è “mai avvenuta” e “il tema non è stato affrontato”.