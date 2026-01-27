Giorno della Memoria 2026, Vannacci attaccato dai suoi follower per ricordo Shoah: “Ci hai deluso”

Roberto Vannacci celebra come altri il Giorno della Memoria, ma la maggior parte dei suoi follower reagisce con rabbia e delusione. Il vicesegretario della Lega pubblica sul suo profilo Instagram l’immagine di una Stella di David cucita su una divisa da deportato, accompagnata dalla scritta “27 gennaio 1945 – 27 gennaio 2026, per non dimenticare”, sotto il commento “Ricordare è un dovere“.

Decine e decine di follower del generale e hanno però replicato con sdegno, accusandolo di essersi piegato al “pensiero unico” e di aver “tradito” i suoi ideali. “Quando sarò nel Valhalla, chiederò scusa ai camerati per questo post deludente”, “Non sono stati abbastanza”, “Dovevi combatterli, non unirti a loro”, “No generale, la prego almeno lei no”, scrivono alcuni follower. Tantissimi anche i commenti antisemiti e di negazionisti dell’Olocausto: “Non erano 6milioni, ma 271mila“, “Per non dimenticare le 6 milioni di bugie dette in 80 anni”, “Generale ti sono arrivati i soldi degli ebreacci?”. Di seguito alcuni dei commenti.

Vannacci vara nuovo simbolo: Futuro Nazionale

Roberto Vannacci vara ‘Futuro Nazionale‘. “È un simbolo, come quello del Mondo al Contrario o di Generazione Decima”, dice l’eurodeputato e vicesegretario della Lega contattato da LaPresse. Alla domanda se si tratti di un nuovo partito, si limita a rispondere: “Un simbolo”. La domanda per il marchio ‘Futuro Nazionale’, secondo quanto si legge sul sito dello European Union Intellectual Property Network, è stata presentata il 24 gennaio scorso ed “è in fase di esame”. In particolare, Vannacci chiede di poter usare il marchio per “manifesti pubblicitari; dépliant; libri manifesto; adesivi; brochure; insegne pubblicitarie” e, ancora, tra gli altri casi, per “abbigliamento”, “servizi di pubblicità politica”, ma anche “organizzazione di conferenze relative ad attività culturali” e “servizi nell’ambito della politica”, oltre a “organizzazione di manifestazioni politiche; organizzazione di riunioni politiche; consulenza in materia di campagne politiche; ricerca e analisi politica”.