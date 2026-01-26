Milano-Cortina 2026, A. Fontana: "Ice solo per sicurezza Vance e Rubio". Poi la precisazione

Attilio Fontana commenta l’eventuale presenza di agenti dell’ICE in Italia durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. “La loro presenza è limitata a fare da guardia del corpo il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, quindi che ci siano loro o ci siano altri il lavoro che devono fare è sempre lo stesso: stare attenti che nessuno gli dia una spintona o che gli succeda qualcosa”, ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia rispondendo alle domande dei giornalisti a Milano. Poco dopo è arrivata la precisazione da parte dello staff del governatore lombardo: “Si precisa che il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo a una domanda dei giornalisti, che sottointendeva la presenza di ICE a Milano, non ha inteso confermare la presenza di tali agenti, in quanto non in possesso di informazioni al riguardo”, si legge in una nota.