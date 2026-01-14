Home > Politica > Galeazzo Bignami e la “flotilla per Teheran”, i social: “Non è sul mare”

“Qualcuno ha visto salpare una flotilla per Teheran?”. E’ la domanda che pone sui social Galeazzo Bignami, scatenando l’ironia del popolo del web. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera fa riferimento a due eventi noti: il viaggio verso Gaza delle imbarcazioni degli attivisti della Freedom Flotilla e le proteste di questi giorni in Iran che avrebbero già causato migliaia di morti.

Qualcuno ha visto salpare una flotilla per Teheran? — Galeazzo Bignami (@galeazzobignami) January 12, 2026

L’ironia social: “Hanno spostato Teheran sul mare”

In tanti su X rispondono a Bignami postando mappe geografiche per ricordare che Teheran, a differenza di Gaza, non è sul mare. “Tralasciando il contesto totalmente differente, motivo per il quale un’analogia sarebbe a dir poco ridicola, non sapevo avessero spostato Teheran sul mare”, “Non credo…40/50 giorni di navigazione, 1000 km dal porto più vicino. Credo non sia possibile”, “Esiste Google Hearth”, “Più che sul fare la storia, mi concentrerei sulla geografia”, sono solo alcuni dei commenti che si leggono. Intanto, il nome di Bignami è in tendenza su X: il suo post al momento ha ottenuto oltre 1.000 commenti e 1.200 ‘like’ e circa 200 ‘repost’.