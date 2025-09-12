Flotilla, chi sono gli italiani in viaggio verso Gaza

Sono 59 gli italiani che partecipano all’iniziativa della Global Sumud Flotilla, una coalizione di persone, associazioni e organizzazioni umanitarie che ha come obiettivo quello di portare aiuti al popolo palestinese della Striscia di Gaza. La delegazione italiana, a bordo di diverse barche, è salpata giovedì 11 settembre, dal porto di Siracusa, verso il Medioriente. Ne fanno parte decine di attivisti, operatori e anche rappresentanti politici.

Benedetta Scuderi (eurodeputata Alleanza Verdi e Sinistra)

Arturo Scotto (deputato Partito Democratico)

Annalisa Corrado (deputato Partito Democratico)

Marco Croatti (senatore Movimento 5 Stelle)

Andrea Rebora (Music for Peace Italia)

Yassin Lafram (presidente dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia)

Maria Elena Delia (portavoce della delegazione)

Farnesina: “Assistenza diplomatica per tutti”

La Farnesina ha dichiarato che garantirà a tutti assistenza diplomatica. “Seguiamo da vicino la vicenda della Global Sumud Flotilla” diretta a Gaza, “ai 59 cittadini italiani che partecipano all’iniziativa garantiremo assistenza diplomatica e consolare, come abbiamo sempre fatto per i cittadini italiani fermati in Israele per iniziative analoghe”, ha detto il sottosegretario agli Affari esteri, Giorgio Silli, rispondendo nell’Aula della Camera a una interpellanza urgente presentata da Alleanza Verdi e Sinistra.

“Il ministro Tajani ha chiesto all’unità di crisi” della Farnesina “di restare in stretto contatto con la portavoce italiana della Flotilla”, ha aggiunto spiegando che “la nostra ambasciata a Tel Aviv è stata attivata e su istruzione del ministro Tajani ha sensibilizzato le autorità israeliane sul rispetto dei diritti di tutti i connazionali presenti sulla Flotilla, tra cui anche alcuni parlamentari”.

I partecipanti più famosi

Tra i partecipati alla missione, provenienti da altri Paesi, ci sono anche:

l’attivista svedese Greta Thunberg

la scrittrice irlandese Naoise Dolan

l’attore irlandese Liam Cunningham

l’attore spagnolo Eduardo Fernández

l’attore svedese Gustaf Skarsgard

l’ex sindaca di Barcellona Ada Colau

il politico sudafricano Mandla Mandela

il premio Nobel tunisino Ghandi Balbouli

Una barca della Flotilla colpita da droni

Solo qualche giorno fa, tra lunedì e martedì, intorno all’1 di notte, gli attivisti della Global Sumud Flotilla, partiti nei giorni scorsi da Barcellona, avevano denunciato un attacco con un drone in acque tunisine contro una delle principali imbarcazioni, ovvero la ‘Family Boat’. A bordo viaggiano anche l’attivista svedese Greta Thunberg e l’ex sindaca di Barcellona Ada Colau. I sospetti dei partecipanti alla missione si erano riversati subito su Israele.