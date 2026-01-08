Tajani il 13 gennaio in Parlamento su Venezuela e Crans-Montana

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferirà in Parlamento martedì 13 gennio sulla crisi del Venezuela e sulla tragedia di Crans-Montana. Secondo quanto emerge al termine della capigruppo di Palazzo Madama, il ministro parlerà alle 12 in Senato e nel pomeriggio alla Camera. Quella relativa al Venezuela sarà un’informativa, mentre per Crans-Montana si va verso delle comunicazioni con l’ipotesi di votare un documento unitario dopo la proposta arrivata dal Pd di assistere i familiari delle vittime che si presenteranno come parti civili al processo sulla strage di Capodanno.

Crans-Montana, Boccia (Pd): “Nostro dovere rimanere accanto alle famiglie”

Si lavora per un documento unitario, sottolinea il capogruppo Pd Francesco Boccia: “Si tratta di sostenere una proposta di buon senso che anche gli altri gruppi condividono, per essere uniti nel sostegno alle famiglie e alla dignità del nostro Paese, difendendo la richiesta di verità, anche perché la tragedia è avvenuta all’estero ed è molto probabile ci possano essere responsabilità oggettive anche delle autorità locali. Dal modo in cui questa vicenda sarà seguita e dal suo epilogo dipenderà anche la credibilità delle istituzioni. Il nostro dovere è rimanere accanto alle famiglie perché questo significa anche dire ai ragazzi coinvolti nella tragedia che quanto successo non deve accadere mai più”.