Inchiesta fondi ad Hamas, Calenda: "Qualcuno ha fatto finta di nulla ed è ancora più grave”

“Io non credo ci sia stata vicinanza, credo piuttosto si sia fatto finta di nulla ed una cosa ancor più grave. Fare finta di nulla è una scelta morale. Se tu accanto alla legittima difesa della causa palestinese immetti anche il fatto che sfili accanto a persone che vogliono la morte di Israele e lavora con Hamas allora c’è un problema”. Il leader di Azione Carlo Calenda commenta così, parlando davanti a Montecitorio, l’inchiesta sui finanziamenti ad Hamas che ha portato all’arresto del presidente dell’Associazione palestinesi d’Italia Mohammad Hannoun.