Mohammad Hannoun, chi è il presidente dei palestinesi arrestato

Tra le nove persone raggiunte dalla misura della custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione sui finanziamenti ad Hamas c’è Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia e componente del board of directors della European Palestinians Conference, e ritenuto non solo membro di Hamas ma “vertice della cellula italiana dell’organizzazione” terrorista nella sua veste di legale rappresentante di A.B.S.P.P. dal 21 settembre 2001 fino al 20 marrzo 2018 e, negli anni successivi, di amministratore di fatto dell’associazione; di rappresentante legale di A.B.S.P.P. O.D.V. fin dalla costituzione, nel 2003; di amministratore di fatto dell’Associazione Benefica La Cupola d’Oro, nonché dell’Associazione Benefica La Palma, costituite secondo gli organizzatori per “proseguire l’attività di finanziamento nonostante i provvedimenti adottati dal circuito finanziario per impedire agli indagati il finanziamento di attività terroristiche”.

Sarebbe “componente di vertice” di Hamas

Hannoun viene definito un “componente di vertice” di Hamas ed è accusato di aver versato oltre il 71% dei fondi raccolti per la popolazione palestinese direttamente all’associazione terroristica o ad altre collegate. Dall’8 ottobre 2001 a oggi, e soprattutto a seguito dell’attacco del 7 ottobre, l’architetto e presidente di Api secondo gli investigatori avrebbe versato, direttamente o indirettamente, oltre 7 milioni di euro, (7.288.248,15 per la precisione), soldi che sarebbero stati raccolti “sottraendo tali fondi alle finalità dichiarate e alle reali necessità della popolazione civile di Gaza”.