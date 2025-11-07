Droga, Mattarella: "Impegno contro dipendenze fronte di libertà"

Quello contro le dipendenze “è un impegno di grande importanza perché è un fronte di libertà, come poc’anzi ha ricordato nel suo messaggio, Papa Leone XIV, affinché i giovani siano ‘liberi e protagonisti, liberi e responsabili, così mi pare abbia detto, protagonisti della loro vita e del loro futuro’”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo nella Sessione di apertura della VII Conferenza Nazionale sulle dipendenze, in corso a Roma. “Per tutte queste ragioni vorrei concludere ringraziando quanti si impegnano con passione nell’azione di contrasto alla dipendenze e nell’opera così preziosa di recupero delle vittime“, ha concluso il capo dello Stato.