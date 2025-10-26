M5s, Giuseppe Conte riconfermato presidente con l’89,3% dei voti favorevoli

Giuseppe Conte è stato ufficialmente riconfermato presidente del Movimento 5 Stelle (M5s) con un ampio consenso. Alle 18 di oggi, domenica 26 ottobre, si sono concluse le votazioni degli iscritti al Movimento, che hanno partecipato all’elezione del nuovo presidente. Su un totale di 101.783 iscritti aventi diritto al voto, hanno espresso la loro preferenza in 59.720, pari al 58,67% del corpo elettorale.

La domanda posta agli iscritti era chiara: “Sei favorevole all’elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell’associazione MoVimento 5 Stelle?”. Il risultato è stato schiacciante, con 53.353 voti favorevoli e 6.367 contrari. Con questi numeri, ai sensi dello Statuto, Giuseppe Conte è stato proclamato ufficialmente eletto presidente del Movimento 5 Stelle.

Il messaggio di Giuseppe Conte ai suoi sostenitori

Poco dopo la conferma della sua rielezione, Giuseppe Conte ha voluto ringraziare pubblicamente tutta la comunità del M5s per il sostegno ricevuto. In un post pubblicato su X, ha scritto: “Grazie a tutta la comunità del Movimento 5 Stelle, grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia. Ci impegneremo ancor di più per fare sempre meglio. Avanti, tutti insieme, a testa alta. Sempre dalla parte giusta!”.

Il suo messaggio risuona come un impegno a lavorare con maggiore determinazione per il futuro del Movimento, rafforzando il legame con i suoi sostenitori e ribadendo i valori fondanti del M5s. Il risultato della votazione rappresenta un chiaro segno di unità e fiducia nei confronti del leader, che continuerà a guidare il Movimento nel prossimo futuro.