L'ex presidente pentastellato posta un video sul suo blog: "Oz e i 22 mandati"

(LaPresse) Beppe Grillo posta sul suo blog un video dal titolo ‘Movimento compostabile’ e parla di Giuseppe Conte: “Non voglio assolutamente fare casino, io rivendico da creatore del movimento il mio diritto all’estinzione del movimento. Io quando vedo questa bandiera dei 5 Stelle con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco – dice l’ex presidente pentastellato – quindi va benissimo, dobbiamo essere persone civili. Lui si può fare il suo bel partito, si può fare il suo manifesto con la sua faccia – bella, simpatica e sincera – con su scritto ‘Oz e i 22 mandati’. Potrebbe anche arrivare all’8%”. Il commento del fondatore del Movimento 5 stelle sul suo blog arriva dopo che Giuseppe Conte ha annunciato di non voler rinnovare il contratto da 300mila euro con Grillo per la sua consulenza sulla comunicazione. “Il movimento non c’è più, è evaporato però come tutte le evaporazioni – come nel caso del mare – poi magari si trasforma in una tromba d’aria, un ciclone. Non lo so” spiega Beppe Grillo. “Il movimento è compostabile, non biodegradabile. Contiene ancora l’humus, gli zuccheri, le proteine. Ci sono ancora dentro. E’ molto moderno. C’è tutto un mondo da pensare e invece noi ribadiamo una politica stra-morta. Abbiamo candidati tra-passati”, conclude.

