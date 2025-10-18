Attentato Ranucci, scontro Schlein-Meloni. La leader dem: “Libertà a rischio con destra al governo”

“Il governo di Giorgia Meloni sta tagliando la sanità pubblica, con 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. E taglia la scuola pubblica., mentre blocca la nostra proposta sul salario minimo. Fanno propaganda ogni giorno”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al congresso del Partito dei Socialisti europei ad Amsterdam. “A Firenze, la settimana scorsa, – ha aggiunto Schlein – la premier ha detto che l’opposizione è peggio dei terroristi. In questo clima, voglio esprimere la mia solidarietà al giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci perché ieri è esplosa una bomba davanti casa sua. La democrazia e la libertà di espressione sono a rischio quando l’estrema destra è al governo”.

La replica di Meloni: “Vergogna Schlein, getta ombre inaccettabili su Italia”

“Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare”. Così la premier Giorgia Meloni, sui social, replica alle parole della leader del Pd durante il congresso del Pse.

La condanna di Lega e Fratelli d’Italia

“Assoluta e ferma condanna per l’attentato contro Ranucci. Assoluta e ferma condanna per le sciocchezze della Schlein“. Così la lega in un post su X.

Assoluta e ferma condanna per l’attentato contro Ranucci.

Assoluta e ferma condanna per le sciocchezze della Schlein. pic.twitter.com/N9XBpEc6AG — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) October 18, 2025

Per Fratelli d’Italia parla Giovanni Donzelli: “Giorgia Meloni sta dando lustro all’Italia in tutto il mondo, la Schlein va all’estero per denigrare l’Italia. Il Pd si rassegni: il fatto che l’Italia dopo tre anni sia ancora governata da chi ha vinto le ultime elezioni politiche non è sintomo di poca democrazia, ma finalmente di una democrazia compiuta“, dice il deputato di FdI e responsabile dell’organizzazione del partito.

Lupi: “Schlein irresponsabile, continua a soffiare sul fuoco”

“Le parole di Elly Schlein dal congresso del Pse sono gravi e irresponsabili. Soffiare sul fuoco evocando rischi inesistenti, alimentando divisione e sfiducia nelle istituzioni, disconoscendo la storia del centro-destra italiano, alimenta un clima di confronto politico inaccettabile. E queste parole arrivano dopo l’approvazione di una legge di bilancio che mette al centro le famiglie, il lavoro e le imprese, peraltro chiedendo un importante contributo alle banche e alle assicurazioni. E in un momento molto delicato per la situazione internazionale, in cui servirebbero coesione e confronto serio per favorire il percorso di pace, la ricostruzione di Gaza e la creazione di uno stato palestinese. La libertà e la democrazia si difendono con la responsabilità, non con parole che alimentano la stessa polarizzazione cattiva che la segretaria del Pd imputa alla maggioranza”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.