Sigfrido Ranucci, bomba distrugge le auto del giornalista di Report e della figlia

Attimi di terrore nella notte a Campo Ascolano, frazione del Comune di Pomezia, alle porte di Roma, dove un ordigno è esploso davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L’esplosione ha provocato la distruzione di due automobili, una appartenente al conduttore della trasmissione Report e l’altra alla figlia. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della compagnia di Pomezia con in nucleo investigativo di Frascati e la Digos della questura di Roma che stanno indagando per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. Non ci sono stati feriti. Coordina le indagini la procura della Repubblica di Velletri.

“La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento”, si legge nel post condiviso su X dal programma Rai.

Minacce a Report nel 2024

Non è la prima volta che un giornalista di Report riceve intimidazioni. È già successo a novembre 2024 quando “agghiaccianti minacce” sono “arrivate alla Redazione dopo il servizio sul conflitto tra Israele e Palestina realizzato da Giorgio Mottola“. La denuncia era stata fatta su Facebook dallo stesso Ranucci che aveva riportato anche il testo minatorio: anche il testo delle minacce alla trasmissione: “Vi dovreste vergognare per l’ignobile servizio anti Israele della scorsa settimana. Pulizia etnica da parte dell’esercito israeliano a Gaza? La meriteresti Voi, stile redazione di Charlie Hebdo”.

Crosetto: “Gesto gravissimo, colpo alla libertà di informazione”

In mattinata è arrivato un messaggio di solidarietà da parte del ministro della Giustizia Guido Crosetto. “Un gesto gravissimo, vile, inaccettabile. Un ordigno ha fatto esplodere l’auto di Sigfrido Ranucci, davanti alla sua abitazione. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma resta la gravità estrema di un atto che colpisce non solo un giornalista, ma la libertà stessa di informare e di esprimersi. A lui e alla sua famiglia la mia piena solidarietà e vicinanza“, ha affermato il Guardasigilli.