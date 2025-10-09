Piano casa Milano, Emanuel Conte: "Daremo in locazione case da 60 metri quadri a 500 euro al mese"

La Giunta di Palazzo Marino ha approvato le nuove linee di indirizzo del Piano Straordinario per l’abitare accessibile a Milano. “Daremo risposte a chi nella nostra città guadagna fra i 1500 e i 2500 euro al mese. Abbiamo una regola aurea, quella per cui il costo del vivere in città non deve superare un terzo del proprio stipendio mensile. “Daremo in locazione case da 60 metri quadri a 400 euro più spese, all’incirca 500 euro al mese”, ha detto Emmanuel Conte, assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa.