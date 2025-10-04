Flotilla, Scuderi (Avs) e Corrado (Pd): “Telefoni sequestrati e medicinali buttati dall’Idf”

“Mentre eravamo in aeroporto c’erano persone comuni che ci urlavano ‘spero vi prendano come ostaggi’”: i parlamentari ed europarlamentari imbarcati con la Global Sumud Flotilla raccontano in conferenza stampa le ore del fermo da parte dell’esercito israeliano a circa 30 miglia da Gaza, la permanenza nelle strutture di detenzione e il rimpatrio di ieri pomeriggio. Allo Spazio Europa di Roma raccontano quei momenti concitati, per ciò che possono, il deputato del Partito Democratico Arturo Scotto, il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, l’europarlamentare del Partito Democratico Annalisa Corrado e l’europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Benedetta Scuderi.

“Appena abbordata la barca ci hanno sequestrato i cellulari e ci hanno promesso che ci sarebbero stati riconsegnati. Questo non è avvenuto”, raccontano Scuderi e Corrado. “Addirittura avevamo creme e medicinali, anche importanti, e ce li hanno sequestrati e buttati via”, aggiunge Scuderi. E sulle ore del rimpatrio raccontano di ciò che hanno dovuto firmare: “Soltanto un documento in cui accettavamo un rito abbreviato per l’espulsione. Non avevamo altra possibilità di scelta. Gli altri documenti, tra cui alcuni scritti soltanto in ebraico senza interprete, non li abbiamo firmati”.