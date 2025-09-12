Tajani: "Nessuna scusa da Maiorino e Conte, M5S forza estremista"

Dalla senatrice M5S Alessandra Maiorino “non è arrivata nessuna scusa”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli in corso a Napoli, tornando sulle parole pronunciate da Maiorino che ha definito il ministro “influencer prezzolato di Israele” dopo la sua informativa al Senato.

“È una cultura della violenza verbale che noi respingiamo – ha aggiunto Tajani -, evidentemente questa cultura estremistica, questo linguaggio violento e pieno di falsità, appartiene a una cultura del Movimento 5 Stelle. Mi stupisce che neanche Giuseppe Conte, che è stato presidente del Consiglio, abbia preso le distanze. Nessuno ha mai offeso, io non ho mai usato un linguaggio del genere nei confronti né del Movimento 5 Stelle, né del presidente Conte”.

Secondo Tajani “evidentemente questo dimostra che la sinistra italiana, in particolare il M5S, è una forza estremista, che usa un linguaggio violento, pieno di menzogne. Poi se ne assumono loro le responsabilità, saranno i cittadini a giudicare. Per quanto mi riguarda, le accuse sono respinte al mittente, perché sono false, gravi e mi auguro che non si ripeta più quello che è accaduto. Ho visto che altre forze hanno preso le distanze, anche forze della sinistra. Indicare all’opinione pubblica dei personaggi politici come responsabili di chissà quali crimini orribili è veramente inaccettabile, ma non avendo argomenti evidentemente preferiscono usare questo modo per attaccare. Se uno avesse argomenti direbbe cose diverse, mancano i contenuti”.