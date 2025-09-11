Gaza, scontro in Senato: per M5S Tajani “prezzolato da Israele”. Dura replica del ministro

Scontro tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il M5S su Gaza. “È stato detto durante il dibattito in Senato che sono un influencer prezzolato dal governo israeliano. È un’accusa infamante”. Tajani lo ha detto nel corso della sua informativa alla Camera sugli sviluppi delle crisi internazionali. “Prezzolato – ha sottolineato – significa essere corrotto da uno Stato estero per compiere atti contrari al mio dovere di ministro e questo è inaccettabile – aggiunge il vicepremier – Indicare al pubblico ludibrio il ministro degli Esteri con accuse false e non documentate è inaccettabile”.

“Io mi auguro che il Movimento Cinque Stelle attraverso il suo leader prenda le distanze da questa affermazione – prosegue – passi per i manifesti dei giovani del Partito Democratico che hanno scritto che faccio schifo, ma accusarmi di essere corrotto, questo non lo accetto e non lo accetterò mai, perché non sono mai stato corrotto da nessuno in tutta la mia vita”.

“Al mio onore e alla mia dignità ci tengo e nessuno può permettersi di calpestarla – prosegue – perché sono una persona per bene, una persona onesta, che fa il suo dovere. Posso essere criticato per le mie scelte politiche, quello sì, ma essere indicato in questo momento come un influencer pagato da Israele di fronte all’opinione pubblica in diretta televisiva è veramente inaccettabile ed è anche molto, molto grave”.

Alla Camera arriva anche la controreplica del Movimento, dal capogruppo Riccardo Ricciardi: “Spiace ministro Tajani che si scaldi, ma noi la riteniamo complice di un governo genocida“.

Le parole della senatrice M5S Maiorino

La reazione di Tajani è dovuta alle parole pronunciate in Aula a Palazzo Madama dalla senatrice M5S Alessandra Maiorino: “Ministro Tajani sono contenta che lei sia seduto perché sto per darle una notizia che la scioccherà: lei è il ministro degli Esteri e questo è il Senato. Perché è venuto a raccontarci delle favolette? Perché è venuto a fare la propaganda per il governo israeliano?”. Maiorino lo ha detto nel corso del suo intervento dopo l’informativa di Tajani, concludendo: “Lei si comporta come uno degli influencer prezzolati dal governo israeliano per coprire la verità”. La senatrice è stata subito redarguita dalla vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, per il linguaggio. “Lei ha usato il termine ‘prezzolato’ che vuol dire pagato” e “si assume la responsabilità nel caso in cui il ministro Tajani vorrà adire le vie legali”, ha detto Ronzulli a Maiorino.

Alessandra Maiorino (Foto LaPresse/Roberto Monaldo

La Russa convoca conferenza capigruppo dopo accuse M5S a Tajani

La conferenza dei Capigruppo in Senato è stata convocata oggi intorno alle 13. A quanto si apprende da fonti di Palazzo Madama, la riunione è stata convocata dal presidente del Senato Ignazio La Russa a seguito di quanto avvenuto in Aula dopo l’informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani definito dalla senatrice del M5S Alessandra Maiorino “influencer prezzolato da Israele”. Un linguaggio ritenuto “inaccettabile”.

Pd: “No dubbi su onestà Tajani ma da lui nessuna condanna Israele”

“Il governo non riesce ad avere una vera politica estera. Non ce l’ha perché ha una maggioranza divisa e silente e il coraggio tanto sbandierato dalla premier non c’è. Non ci mette la faccia”. Così la capogruppo Pd Chiara Braga parlando in Aula alla Camera dopo l’informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Allora signor ministro – prosegue la dem – lei da qui oggi ha detto parole forti sulla sua integrità. Nessuno da questi banchi mette in discussione la sua onestà. Il punto è che lei non è rappresentante delle ong che vanno ringraziate per la loro azione umanitaria e di solidarietà. Su questo punto il balbettio in quest’aula è lo specchio dell’ignavia e dell’ipocrisia di un governo. Lei ha alzato la voce qui per difendere la sua personale dignità di uomo, di parlamentare e di ministro, ci lasci dire però ministro che dai banchi dove oggi lei siede, non si è mai alzata una voce chiara, nemmeno oggi, di condanna contro chi spara su donne e bambini affamati in coda per un chilo di farina”.

“Perché ministro, noi siamo felici e grati per quel bambino palestinese che è stato curato in ospedale – conclude – ma ce ne sono altri ventimila morti sotto le macerie o che stanno morendo di fame e su cui avremmo voluto risposte con altre azioni di cui continueremo a chiedervi conto”.