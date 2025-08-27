Alessandra Moretti (Pd): "Denuncio un sito che rubava mie foto per darle in pasto a utenti"

“Ho sporto denuncia penale contro il sito ‘Phica’ che ho scoperto da anni rubava foto e spezzoni delle trasmissioni tv a cui ho partecipato per poi modificarle e darle in pasto a migliaia di utenti. Ne è seguito un lungo elenco di commenti osceni che lede non solo la mia sfera emotiva, ma anche l’incolumità di tante donne esposte a questa schifosa nuova modalità delle foto postate senza consenso”. Così l’eurodeputata Pd Alessandra Moretti sui social. ” Quello che mi interessa di più è che tutte reagiscano e denuncino questi gruppi di piccoli uomini che continuano ad agire impuniti nonostante le tante denunce. Bisogna che la battaglia contro la violenza di genere sia comune alle donne e agli uomini, perché il problema della violenza è un loro problema. Vanno chiusi e vietati questo genere di siti che istigano allo stupro ed alla violenza. Invito tutte e tutti a denunciare in massa, abbiamo avuto vari esempi di come le donne siano esposte e trattate come merce di scambio, dal gruppo “Mia moglie“ in poi” dice ancora Moretti.