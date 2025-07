Dazi, Schlein: "Meloni arrendevole, sostenga negoziato Ue e valuti contromisure"

“È difficile essere ottimisti nel momento in cui, in mezzo a un negoziato in cui sosteniamo quello che sta provando a fare la Commissione europea per sventare una guerra commerciale, arriva una lettera che minaccia dazi al 30% al primo d’agosto”. Così la segretaria dem Elly Schlein, a margine di una conferenza stampa organizzata dal partito alla Camera, interviene sul tema dei dazi.

“Dazi al 30% che sarebbero devastanti per la nostra economia. Sono uscite diverse associazioni di categoria, di impresa e sindacati, a dire che cosa rischiano imprese e lavoratori italiani: sarebbe un disastro. La strategia troppo arrendevole di Giorgia Meloni si è rivelata fallimentare, è tempo che il governo sostenga concretamente il negoziato dell’Unione europea. E lo faccia anche mettendo sul tavolo subito quelle che sono le contromisure proporzionate necessarie a colpire dove fa più male”.