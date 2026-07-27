Houthi diffondono video dell'abbattimento di un drone saudita

Domenica i ribelli Houthi dello Yemen hanno diffuso un filmato che, a loro dire, mostrerebbe l’abbattimento di un drone saudita nel nord del Paese, nel contesto degli attacchi e delle rappresaglie tra il regno e i ribelli sostenuti dall’Iran.

Il portavoce militare della milizia yemenita, il generale di brigata Yahya Saree, ha affermato che il drone Bayraktar Akıncı di fabbricazione turca è stato abbattuto mentre svolgeva quelle che ha definito “attività ostili” nella provincia di Jawf. L’Arabia Saudita per il momento non ha rilasciato commenti in merito a queste dichiarazioni