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lunedì 27 luglio 2026

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Morte Fakir, Bologna chiede giustizia per il 42enne morto al Pilastro

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Duemila persone hanno partecipato al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per chiedere “verità e giustizia” per Abderrahim Fakir, il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. Cori di “Siamo tutti Fakir” e “Giustizia” hanno animato la manifestazione, durante la quale i partecipanti si sono inginocchiati alzando il pugno nel saluto diventato simbolo del Black Lives Matters negli Stati Uniti, proprio per protestare contro il razzismo e la violenza della polizia. Intanto al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata la scorta dopo le minacce ricevute sui social in seguito alle sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti.