Incendio in Oregon, muoiono 4 vigili del fuoco

Un incendio di dimensioni spaventose sta bruciando l’Oregon centrale, negli Stati Uniti, a pochi chilometri a nord della città di Sisters. Stando a quanto riportato dalle autorità locali, sarebbero 105 i chilometri quadrati finiti in cenere a partire da sabato. Il clima secco e venti fino a 50 chilometri orari stanno alimentando il rogo boschivo, con i vigili in difficoltà nel cercare di domare le fiamme. Quattro di loro sono rimasti uccisi.

A innescare l’incendio sarebbe stato un fulmine. 30 persone sono state fatte evacuare e hanno trovato alloggio in un rifugio allestito presso una scuola superiore; altre hanno deciso di sistemarsi nei camper di proprietà parcheggiati all’esterno della struttura.