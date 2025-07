Il ministro: "Rispetto agli anni passati la mortalità non è in aumento"

“Da oggi ci sarà una cabina di regia alla quale collaboreranno, oltre al Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, la Protezione Civile, il dipartimento Prevenzione della Regione Lazio e l’Inail”. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervistato in tv sull’emergenza caldo. “Dai dati parziali, rispetto agli anni precedenti non stiamo notando per fortuna un’aumentata mortalità. Avremo dei dati più certi nei prossimi giorni, però per il momento la situazione è sotto controllo”, ha aggiunto Schillaci.

Negli ultimi tre anni estati particolarmente calde

“Negli ultimi tre anni abbiamo avuto delle estati particolarmente calde e quindi è giusto fare soprattutto prevenzione“, ha sottolineato il ministro. “In alcuni pronto soccorso sono stati aperti dei canali per chi si presenta con sintomi legati a questo caldo torrido, come una possibile disidratazione”, ha proseguito Schillaci.

Campagna di prevenzione già dal 26 maggio

Nel corso dell’intervista, Schillaci ha evidenziato che ormai “da tre anni abbiamo avviato una campagna di prevenzione contro il caldo, quest’anno siamo partiti già dal 26 maggio. Stiamo monitorando le temperature di 27 città italiane con delle previsioni fino a 72 ore e con una scala da zero a tre di possibile caldo. Inoltre abbiamo preparato un decalogo con delle istruzioni molto utili, il target sono soprattutto le persone più fragili, bambini anziani e malati cronici. Le più importanti sono di non uscire nelle ore più calde della giornata e di bere molta acqua, almeno 1,5 litri al giorno. Questo decalogo sarà distribuito nelle farmacie e negli studi dei medici di medicina generale e da domani sarà disponibile anche in lingua inglese per i turisti. C’è poi il numero verde 1500 “per chiedere consigli e informazioni: la scorsa settimana abbiamo ricevuto molte telefonate soprattutto da over 65″, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata