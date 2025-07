Cosa dicono le previsioni meteo dei prossimi giorni

Caldo record in Italia e in Europa con temperature che sfiorano i 40°C. Diversi i disagi provocati da questo meteo: dalle vittime per il caldo forte, soprattutto tra anziani e fragili, ai fenomeni opposti come gli eventi estremi quali grandinate, temporali, bombe d’acqua, anche questi causa di vittime e feriti.

Quando finisce il caldo record?

Ma quando finirà questo caldo che sembra infinito?

Secondo diverse piattaforme di previsioni nel tempo, durante questo weekend arriveranno piogge e temporali che potrebbero portare un po’ di tregua al super caldo record.

Le previsioni di domani

Secondo l’Aeronautica militare domani, 4 luglio, nelle ore centrali condizioni di instabilità porteranno rovesci e localmente temporali sull’arco alpino e appennino settentrionale;

tra pomeriggio e sera i suddetti fenomeni sulle regioni di Lombardia e veneto sconfineranno verso le pianure; temperature elevate intorno ai 36°c sulla pianura padana.

Temperature:

– minime stazionari su tutto il Paese.

– massime in aumento su Lombardia, Emilia Romagna, Trentino-Alto Adige, Umbria, aree interne delle Marche e dell’Abruzzo.

Le città da bollino rosso: ecco quali sono

Scenderanno da 20 a 15 sabato 5 luglio le città da bollino rosso per il caldo in Italia.

Si tratta di Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Viterbo.

In arancione solo Cagliari, mentre per Bari, Brescia, Catania, Civitavecchia, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Venezia e Verona l’allerta sarà gialla. Oggi, giovedì 3 luglio, i bollini rossi per le ondate di calore previsti dal Ministero della Salute sono 18. Domani, venerdì 4 luglio, saranno 20 le città con allerta massima: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo.

Glovo sospende il suo bonus caldo record

Glovo ha sospeso il bonus Caldo per i suoi rider, che ieri ha creato forti polemiche, e che prevedeva una compensazione economica crescente proporzionale al crescere delle temperature torride, fino a oltre 40 gradi. Lo conferma la Felsa Cisl: “Nell’incontro di oggi con Glovo, su nostra esplicita richiesta, si è arrivati alla decisione di sospendere le misure annunciate sui contributi per poterle revisionare dentro a un confronto sindacale che proseguirà nei prossimi giorni, tenendo al centro che i lavoratori e le lavoratrici hanno possibilità di scegliere di lavorare ma che deve essere fatto in assoluta sicurezza”.

“Nell’incontro con Deliveroo è stata condivisa la stessa volontà di confronto per tutti i temi in attenzione in questi giorni – e per noi tutti i giorni – ivi incluse le ordinanze regionali e il protocollo sulle emergenze climatiche” spiega in una nota Silvia Casini, segretaria nazionale Felsa Cisl.

