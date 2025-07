Previsti miglioramenti delle temperature nel weekend, dove le località con allerta massima scenderanno a 15

L’Italia è ancora stretta nella morsa del caldo torrido. In 20 città nella giornata di oggi, venerdì 4 luglio, c’è il massimo livello di allerta con il bollino rosso del ministero della Salute. Ma sono previsti miglioramenti delle temperature nel weekend: già sabato le città in bollino rosso saranno 15, cinque in meno. Ecco tutti i dettagli.

Caldo, le città in bollino rosso il 4 luglio

Ancona

Bologna

Bolzano

Brescia

Campobasso

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Milano

Palermo

Perugia

Rieti

Roma

Torino

Trieste

Verona

Viterbo

Le città in bollino rosso sabato 5 luglio

Ancona

Bologna

Bolzano

Campobasso

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Palermo

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Trieste

Viterbo

Le città in bollino arancione

Cagliari

Le città in bollino giallo

Bari

Brescia

Catania

Civitavecchia

Messina

Milano

Napoli

Reggio Calabria

Torino

Venezia

Verona

Cosa fare in caso di bollino rosso

Il bollino rosso è il massimo livello di allerta (livello 3) nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: indica una situazione di emergenza climatica con possibili effetti negativi sulla salute non solo delle categorie più vulnerabili (anziani, bambini piccoli, persone con malattie croniche), ma anche di persone sane e attive. Viene attivato quando si prevede una persistente condizione di caldo estremo per almeno tre giorni consecutivi, con temperature molto elevate (spesso oltre i 35-40°C). Ecco alcuni consigli indicati dalle autorità sanitarie:

Evitare di esporsi al sole diretto e al caldo nelle ore più calde della giornata (dalle 11 alle 18) restando in locali freschi e ben ventilati

della giornata (dalle 11 alle 18) restando in locali freschi e ben ventilati Bere molta acqua e evitare alcolici , mangiando molta frutta e verdura e non cibi elaborati.

, mangiando molta frutta e verdura e non cibi elaborati. Indossare abiti leggeri, traspiranti e chiari

