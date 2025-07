Il sottosegretario alla Cultura nell'incontro con il direttore artistico del Teatro della Toscana

“Dato che si è creata una situazione che Stefano Massini soffre, lungi da me creare una condizione per cui lui lavori nel disagio. La commissione che ha giudicato il caso del teatro di Firenze neanche la conosco. Non possiamo in nessun modo interfacciarci con loro, ho fatto anche fatica ad andare a salutarli appena insediati”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, aprendo l’incontro pubblico al MiC con Stefano Massini, direttore artistico del Teatro della Toscana, escluso dal novero dei Teatri nazionali. “Quando Massini ci ha chiesto di poter parlare con la commissione – ha quindi aggiunto Mazzi – io non sapevo se poteva farlo e sono andato a chiederlo al direttore generale che si chiama Antonio Parente e lui mi ha risposto che era già successo. Quindi quello che farò e lo faremo insieme a Massini e al ministro è di poter chiedere alla commissione di ascoltare Massini”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata