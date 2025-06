La premier nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno

In occasione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno e del vertice Nato al via domani, martedì, a L’Aia, “ribadiremo un altro obiettivo prioritario per l’Italia, che è il cessate il fuoco a Gaza, dove la legittima reazione di Israele a un terribile insensato attacco terroristico sta assumendo forme drammatiche e inaccettabili che chiediamo a Israele di fermare immediatamente”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle sue comunicazioni alla Camera di lunedì 23 giugno. Le sue parole sono state accolte da alcuni applausi tra i deputati. “Anche grazie all’impegno italiano, abbiamo condiviso questa necessità in ambito G7 e siamo soddisfatti del fatto che il cessate il fuoco nella Striscia sia incluso nella dichiarazione finale dei leader al vertice di Kananaskis. Siamo convinti che sia necessario e possibile cogliere il momento per ottenere finalmente una cessazione delle ostilità sulla Striscia, anche per permettere l’ingresso degli aiuti umanitari e porre fine alle sofferenze della popolazione civile che ha patito troppo e troppo a lungo, e più in generale per allentare la tensione nella regione. A questo obiettivo fondamentale stiamo in queste settimane dedicando i nostri principali sforzi”, ha proseguito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata