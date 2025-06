Il segretario di +Europa: "Su cittadinanza Conte cerca alibi per non fare nulla"

“È evidente che c’è una parte consistente significati del Movimento Cinque Stelle che non ha sostenuto questo referendum, non sorprende. Anzi, è un punto di chiarezza. Però è un punto politico e di discussione politica tra le forze progressiste“. Lo ha dichiarato il segretario di +Europa Riccardo Magi in un punto stampa in piazza Montecitorio.

“Oggi Conte ha detto che noi abbiamo allontanato la soluzione con il referendum. Voglio ricordare che Conte, quando ha governato, l’ha allontanata perché ha raddoppiato i tempi per la cittadinanza da due a quattro anni e con il Conte II è sceso a tre. Io credo che i leader come Conte dicano queste cose per non cambiare nulla, come Tajani”, ha aggiunto Magi. “Anche nel Pd sappiamo che c’è un pezzo di elettorato che, su questo tema, non è convinto, ma questa è anche la conseguenza che il Pd ha inseguito politiche di destra e quando si inseguono politiche di destra si contribuisce a creare una opinione pubblica di destra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata