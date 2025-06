Al via lo spoglio dopo la chiusura ufficiale dei seggi. Inizia la conta anche per i ballottaggi nei 13 comuni sopra i 15mila abitanti e nei 7 in Sardegna

Sono state chiuse alle ore 15 le urne nelle 61.591 sezioni in cui ieri e oggi si è votato per il Referendum. Ieri sera l’affluenza registrata è stata del 22,73%. Per essere valido, il Referendum deve raggiungere il quorum di almeno il 50%. La regione che ha registrato l’affluenza più bassa ieri è stata il Trentino Alto Adige, con il 16,13%, la regione in cui si è votato di più è stata la Toscana con il 29,99%.

Calenda: “Trasformarlo in consultazione contro Meloni clamoroso autogol”

“Sono andato a votare perché penso che per un politico eletto sia un dovere morale. Detto questo, lasciatemi aggiungere che: il Referendum è ormai uno strumento di cui si è troppo abusato. Avevamo per tempo avvertito i promotori della possibilità di non raggiungere il quorum. Non ci hanno ascoltato perché quello che li interessava veramente non era vincere, ma avere un’affluenza da poter rivendicare politicamente. A mio avviso questo è un modo irrispettoso di trattare l’esercizio del voto stesso che così diventa solo un costoso sondaggio. Non si interviene via Referendum su materie complesse come il lavoro. Trasformare questo Referendum in una consultazione contro la Meloni è stato un clamoroso autogol – come già avevamo detto – perché ha sommato i voti della destra con quelli dell’astensione”. Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda.

Da Lega ironia social, ‘piccoli problemi di quorum’

‘Piccoli problemi di quorum’. E’ il titolo del post pubblicato sui social dalla Lega con l’immagine della segretaria del Pd Elly Schlein, del presidente del M5S Giuseppe Conte, di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs, del leader della Cgil Maurizio Landini e dell’europarlamentare Ilaria Salis raccolte fino a formare un cuore e la scritta ‘Crisi di nervi a sinistra’ e ‘Colpiti al quorum’.

Renzi: “Per c.sinistra vincente parlare di futuro non di passato”

“Il Referendum non ha raggiunto il quorum, come facilmente prevedibile. I quesiti sul lavoro erano ideologici e rivolti al passato. Spero che sia chiaro che per costruire un centrosinistra vincente bisogna parlare di futuro, non di passato”. Lo scrive sui social il leader di Iv Matteo Renzi.

FdI: “Vero obiettivo c.sinistra far cadere governo ma ha perso”

“L’unico vero obiettivo di questo referendum era far cadere il Governo Meloni. Alla fine, però, sono stati gli italiani a far cadere voi”. Lo scrive sui social Fratelli d’Italia pubblicando una card in cui si vedono abbracciati su un palco Riccardo Magi, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Elly Schlein e Nicola Fratoianni con la grande scritta ‘Avete perso’.

Referendum, affluenza parziale (5.407 sezioni) al 28,06%

Si attesta invece al 28,06% il primo dato parziale sull’affluenza, sulla base dei dati relativi a 5.407 sezioni su 61.591. Per essere valido, il referendum deve superare la soglia del 50%. La regione in cui si è votato di meno, per il momento, è il Trentino Alto Adige, con il 18,97%; la regione in cui si è votato di più è la Toscana con il 37,51%.

Fazzolari: “Governo ne esce rafforzato, sinistra ulteriormente indebolita”

“Le opposizioni hanno voluto trasformare i 5 Referendum in un Referendum sul governo Meloni. Il responso appare molto chiaro: il governo ne esce ulteriormente rafforzato e la sinistra ulteriormente indebolita”. Lo dichiara Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega per l’Attuazione del programma di governo, intercettato dai giornalisti fuori da palazzo Chigi.

De Luca: “Sbagliata l’eccessiva politicizzazione dei temi”

“C’è stato un elemento di ideologizzazione eccessivo, che è stato sbagliato, e una politicizzazione eccessiva, ed è stato sbagliato anche questo. E c’è il problema che, quando si affrontano problemi complessi, lo strumento referendario non è quello più adatto”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, commentando i dati dell’affluenza ai referendum a margine di una conferenza stampa a Napoli. “Alla fine bisogna arrivare a una sede parlamentare per affrontare i problemi e definire procedimenti legislativi che li risolvano. Io credo che, per quanto riguarda i temi del lavoro, siamo entrati in un’epoca nella quale dobbiamo cercare forme di collaborazione, non basta il conflitto sociale”, ha aggiunto De Luca.

Conclusa la seconda giornata di voto anche per le comunali in Sardegna e per i ballottaggi

Contestualmente al voto sui referendum abrogativi si è votato anche per il ballottaggio in 13 città (tra cui Matera e Taranto) e per le amministrative in sette comuni della Sardegna: Nuoro, Oniferi, Monastir, Cardedu, Goni, Luras e Soleminis. Al via lo spoglio per conoscere i risultati.

