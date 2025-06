La segretaria del Partito Democratico ha votato intorno alle 11 di domenica 8 giugno

La segretaria del Pd, Elly Schlein, si è recata presso il seggio di via Galvani a Roma verso le ore 11, per votare i referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno. Al suo arrivo, la leader dem non si è sottratta alle richieste di selfie dei cittadini presenti, dai quali ha ricevuto anche alcuni applausi.

