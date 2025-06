Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto in Vaticano per una visita ufficiale a Papa Leone XIV. Mattarella è arrivato accompagnato dalla figlia Laura, ed è stato accolto da Monsignor Leonardo Sapienza, Reggente della Prefettura della Casa pontificia e dai Gentiluomini di sua Santità. In omaggio alla presenza del Capo di Stato italiano è stato quindi eseguito l’inno di Mameli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata