Il sindaco di Napoli: "Riforme di cui il Paese ha bisogno"

“Mi auguro che in tanti vadano a votare per sostenere riforme di cui il Paese ha bisogno e pure se il quorum non dovesse essere raggiunto una forte partecipazione costituirebbe uno sprone importante per il Parlamento”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del XXXIII Convegno nazionale RAU in corso a Napoli, a proposito dei referendum abrogativi del 8 e 9 giugno.

