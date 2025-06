La segretaria del Pd: "Gravissimo che da parte di chi governa sia arrivato un invito all'astensione"

“L’8-9 giugno le italiane e gli italiani hanno una grande occasione: quella di andare a votare, di partecipare, superare il quorum e cambiare delle leggi, come quella della cittadinanza”. Così la segretaria del PD Elly Schlein a margine dell’evento di chiusura a Roma della campagna sul referendum cittadinanza dell’8-9 giugno. “Trovo gravissimo che da parte di chi governa e della maggioranza di destra sia arrivato un invito all’astensione – ha aggiunto Schlein – la destra ha paura della partecipazione, e ne ha paura anche Giorgia Meloni, che oggi ha deciso di prendere in giro gli italiani, dicendo che andrà a votare senza andare a votare”. La presidente del Consiglio ha infatti affermato che si recherà al seggio ma non ritirerà le schede per le cinque consultazioni referendarie tra cittadinanza e lavoro. In questo senso, sottolinea la segretaria, “quello che ha detto nella migliore delle ipotesi vuole confondere gli italiani”, in quanto “non ritirare le schede vuol dire non votare e non votare significa voler affossare il referendum”. Ma per la leader dell’opposizione Meloni “ha deciso di nascondersi”: pur essendo una che “si è sempre detta molto fiera delle sue idee, in questo caso invece è scappata”.

