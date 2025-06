Così la premier in occasione del 2 giugno

“Vado a votare, non ritiro la scheda. È una delle opzioni”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando ai Fori Imperiali per la Rivista Militare in occasione della Festa della Repubblica, rispondendo a chi le chiedeva una posizione sul referendum dell’8 e 9 giugno.

