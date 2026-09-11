11 settembre 2001, a Ground Zero la lettura dei nomi delle vittime

C’erano anche gli ex presidenti Usa alla commemorazione per le vittime degli attentati dell’11 settembre nel 25esimo anniversario degli attacchi, a Ground Zero a New York, al Memoriale dove sorgevano le Torri Gemelle contro cui si schiantarono gli aerei dirottati dai terroristi di al Qaeda. Bill Clinton con la moglie Hillary (ex Segretario di stato), Joe e Jill Biden, Barack e Michelle Obama, George W.Bush, insieme al vicepresidente Usa JD Vance e all’ex sindaco della Grande Mela Michael Bloomberg, hanno ascoltato la lettura dei nomi di coloro che quel giorno morirono da parte dei parenti di alcune delle vittime. Gli attentati di al Qaeda contro gli Stati Uniti dell’11 settembre 2001, con i jet i linea dirottati dai terroristi che si schiantarono a New York, contro il Pentagono a Washington e in un prato in Pennsylvania, provocarono 2977 morti.