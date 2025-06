Il leader di Azione: "Noi voteremo no ai quesiti della Cgil e sì a quello sulla cittadinanza"

“Meloni non ritira le schede? Che ci va a fare al seggio?“. Così Carlo Calenda, leader di Azione, a margine dell’evento di chiusura della campagna referendaria sulla cittadinanza a Roma, in merito alle parole della presidente del Consiglio, che ha detto che ai referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno andrà al seggio ma non ritirerà le schede. “Sono abbastanza onesto per poter dire tutti i governi, anche quello di cui facevo parte, hanno invitato all’astensione al referendum”, ha aggiunto Calenda, “tuttavia penso che se sei eletto e sei in Parlamento è giusto partecipare. Noi voteremo 4 no ai referendum della Cgil e sì a quello sulla cittadinanza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata